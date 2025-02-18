Milli Emlak desteğiyle arsa maliyeti düşürülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu.

Bakan Kurum, atıl arazilerin tahsis edilmesiyle arsa maliyetlerinin düşürülüp konut yapımını artırmaya yönelik yeni bir çalışmanın da hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arsa maliyetini düşürecek konut fiyatını da arttırmayacak bir düzenlemeyi, kapsamlı bir çalışmayı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, TOKİ Başkanlığımız, Bakan Yardımcılığımız yürütecek. Hazine ve atıl arazileri düşük arsa maliyetleriyle piyasaya sunarak konut fiyatını da sabitleyeceğimiz bir çalışmayı sektörümüze çok kısa zamanda sunacağız. Bu müjdeyi de sizlerin huzurunda milletimize vermiş olalım."