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Türkiye
AA 18.02.2025 12:39

Otoyolda devrilen tanker yandı, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Adana'da otoyolda devrilen mazot ve benzin yüklü tanker, alev alev yandı. Otoyol araç trafiğine kapanırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otoyolda devrilen tanker yandı, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi mevkiinde Hasan Taşdemir yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Tanker, yolda sürüklendikten sonra yanmaya başladı.

Yanan tankerin sürücüsü, bu sırada olay yerinden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sürücü hafif yaralandı

Kolundan hafif yaralandığı öğrenilen sürücü Taşdemir, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ekipleri, 10 tanker ve 8 arazözle yanan araca müdahalede bulundu.

Tankerdeki yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

5 kilometrelik araç kuyruğu

Araçtan yola yayılan yakıtın kazaya sebebiyet vermemesi için kara yolları ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Otoyolda devrilen tanker yandı, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

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Adana Akaryakıt İtfaiye Yangın
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