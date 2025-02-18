Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu.

17 Ağustos depreminde genç bir mühendis, 6 Şubat depremlerinde ise bir bakan olarak yuvalarımızın inşasında görev aldım. Geride kalan bu çeyrek asır boyunca; yapı sektöründe ortaya çıkan tüm değişimleri yakından takip ettim. Sektörümüzün gücünü artıran birçok önemli karara da imza atma şerefini yaşadım. Bugün meslektaşlarımla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben bu vesileyle; milletimiz için döktüğü alın terinden dolayı tüm meslektaşlarıma ve İMKON’umuza çok teşekkür ediyorum.

"137 ülkede 534 milyar doları aşan projeye imza attık"

Bugün Dünyamız; derin bir dönüşümün eşiğindedir. Küresel yapı sektörü de büyük bir değişimden geçmektedir. Bu değişim sürecinde; Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörümüz, çağı yakalayan çözümleriyle her yerde farkını göstermeye devam ediyor. Bundan tam yarım asır önce, Libya’yla yurtdışı pazarına açıldık. Ve bugüne kadar tam 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık. 2024 yılında, yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik ve yüzde 9,2 büyüme başarısı gösterdik. Ben şimdiden görüyorum ki; 2025 yılında da müteahhitlerimiz bu büyüme trendini sürdürecek ve yeni rekorlara imza atacaktır.

"Türk inşaat malzemelerinin AB ülkelerine ihracatını kolaylaştırmayı ve artırmayı hedefliyoruz"

Tabi biz, müteahhitlik sektörümüzün çok daha güçlü olmasını, yetkin insanlardan oluşmasını, yeni teknolojileri takip etmesini ve bu gayretlerle küresel rekabet gücünü yükseltmesini istiyoruz. Bu çerçevede de çok çeşitli adımlar atıyoruz. Müteahhitlerimizin mali yeterlilik kriterlerini %50 oranında artırdık; ekonomik güçlerine uygun projeler almalarını sağladık. Yeni müteahhitlerin üstlenebileceği iş büyüklüğünde %15’lik bir azaltmaya giderek, “tecrübeye göre iş” anlayışını benimsedik. Bunun yanında, müteahhitlerimizin iklim değişikliğine uyumlu projeler yapması da en büyük hedefimiz. Bu hedefe yönelik olarak; 2 bin metrekareden büyük binaların enerjisinin en az %10’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması şartını getirdik. Ulusal yeşil bina sertifikası alan projeler yapan müteahhitlerimize %5 ek puan vermeye başladık. Yaptığımız tüm bu düzenlemelerle; inşaat malzemeleri üretiminde döngüsel ekonomiye geçiş sürecini hızlandırıyoruz. Bu sayede; Türk inşaat malzemelerinin AB ülkelerine ihracatını kolaylaştırmayı ve artırmayı hedefliyoruz. Ben sıraladığım tüm bu adımların ışığında şunun teminatını da buradan veriyorum. Hep birlikte, istişareyle ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızın sayısını arttıracağız ve yapı sektörünün önünü açacak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

"Nüfusumuzun yüzde 70’i deprem tehlikesi altında"

Cennet vatanımızın en acı gerçeği, hiç şüphesiz depremdir. Çünkü bugün Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 66’sı, nüfusumuzun yüzde 70’i deprem tehlikesi altındadır. En son 6 Şubat 2023’te “Asrın Felaketi” ni yaşadık. Bu felaket, 14 milyon vatandaşımızı etkiledi, bölgedeki yapı stoğunun yaklaşık yüzde 40’ını yok etti. Bu büyük kaybın ülkemize maliyeti 104 milyar dolara; konut hasarının ekonomik maliyeti ise 57 milyar dolara ulaştı. Türkiye; tarihinin en ağır imtihanını yaşadı. Ama bu manzara karşısında tek bir an bile çaresizce beklemedi. Bunu deprem bölgesinde bizzat yaşadım, gördüm.

"Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanı hâline getirdik"

Depremin ilk haftalarıydı. İnşaat sektörümüzün tüm temsilcilerini Gaziantep’e davet ettim.

Orada, gerek ihtiyaç duyduğumuz inşaat malzemeleri gerekse de yüklenicilerle alakalı olarak; sabahlara kadar süren toplantılar yaptık. Bir masa etrafında toplandık ve hepimiz; şehirlerimizin bir an önce ayağa kalkması için çözüm aradık. Ben hemen her toplantıda sizlere sorular sormuştum. Ve cevaben hepiniz; “inşaat malzemesi sorunumuz olmaz. Çimento da yeter, beton da yeter, demir de yeter. Biz Allah’ın izniyle bu işleri devletimizle, milletimizle ele ele vererek yaparız” demiştiniz. Ve sizin bu özgüveniniz, bu gayretiniz bugün sahada kendini ispatladı. Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanı hâline getirdik. Ben burada olan-olmayan tüm sektör temsilcilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize; depremzede kardeşlerimiz adına çok teşekkür ediyorum.

"Türkiye’den başka hiçbir devlet bu afetin altından kalkamazdı"

11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzde, tam 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Toplamda 201 bin ev ve işyerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar da söz verdiğimiz 453 bin sayısına ulaşacak, tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. İnanın, bu çalışmanın dünyada başka bir örneği daha yoktur. Türkiye’den başka hiçbir devlet, bu süre içerisinde böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremez, bu kadar konutu yapamaz, bu afetin altından kalkamazdı.

Bu gerçek ortadayken; bazı kesimler hala deprem bölgesine dair çalışmaları eleştirmek, devlet-millet el ele verdiğimiz bu gayreti gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onlara; “siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız” deyince de kızıyorlar. Gerçekten yapamazlar.

Samimi söylüyorum, deprem bölgesine ne tek bir çivi çaktılar, ne de tek bir kardeşimizin yarasını sardılar. Milletimizin acısı üzerinden propoganda yapmaktan ve istismar siyasetinden başka bir şey yapmadılar. Hep belirttim, yine söylüyorum. Biz bugüne kadar; milletimizin en hassas konusu olan Asrın felaketini ve deprem bölgesini asla siyasi malzeme yapmadık, bundan sonra da kimseye malzeme yaptırmayacağız.

"Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesi"

Tabi biz bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bunun için de kentsel dönüşümü bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, 2012 yılında, “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” hedefini halkımıza beyan ettiler. O günden sonra, tam 3,7 milyon ev ve işyerimizi başarıyla dönüştürdük. Bir taraftan kentsel dönüşümle milyonlarca insanımızın can güvenliğini sağlarken; bir taraftan da insanımızın uygun şartlarda ev sahibi olmasını sağladık. Gerek sosyal konut projelerimizle gerekse yeni konut kampanyalarıyla; sektördeki büyümeyi ve istihdamı güçlendirdik. Bu noktada; 81 ilimizde, dile kolay, tam 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Halen, 312 bin sosyal konutun yapımına hızla devam ediyoruz. Bunlarla da sınırlı kalmayacak yeni sosyal konut kampanyamızı 81 ilimiz için bu yıl sonunda başlatacağız.

Orta gelirli vatandaşa "Emlak Konut"tan yeni kampanya

İhtiyaç duyduğumuz arazileri 81 ilimizde eş zamanlı olarak belirliyoruz. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kampanyamızla beraber; sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da, Emlak Konutumuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, kazançlı bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

"Gazze’nin, Halep’in ve Şam’ın yeniden ayağa kaldırılmasında İMKON gibi kuruluşlarımız önemli rol oynayacak"

İMKON’umuz bir sivil toplum kuruluşu olarak milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına, dünyanın geleceğine hizmet ediyor. Ben inanıyorum ki, İMKON gibi kuruluşlarımız, önümüzdeki dönemde, Gazze’nin, Halep’in ve Şam’ın yeniden ayağa kaldırılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Zalimlerin ellerinde harabeye dönen bu Türk-İslam şehirlerinin o eski güzel günlerine dönmesine ve kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaklar. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bugün, böyle büyük hedefler ortaya koyması gerekirken, üretime ve istihdama katkı yapması gerekirken; işi gücü bırakıp siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını görüyoruz. Çok açık ve net söylüyorum. Biz devlet olarak, Türkiye’yi büyütmek için, milletimizin istikbali için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz, beraber olmaya da devam edeceğiz.

TÜSİAD’ın tarihini biliyoruz, daha önce yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. Ama o dönem, çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle de; herkes çeyrek asır öncesinin Güçsüz Türkiye’sine değil, bugünün Büyük ve Güçlü Türkiye’sine odaklanmalıdır. İşte biz bugün, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye olan inancımızı yapı sektörümüzle birlikte gösteriyoruz. Ben bu manada her birinize; ülkemiz ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum.