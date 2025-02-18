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TRT Haber 18.02.2025 11:27

"Yenidoğan çetesi" hesap veriyor

Anlaşmalı özel hastaneler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve bebek ölümlerine yol açtıkları iddiasıyla yargılanan Yenidoğan çetesi davasının 3'üncü duruşmasının görülmesine başlandı.

"Yenidoğan çetesi" hesap veriyor

Yenidoğan çetesi davasında üçüncü duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla sürüyor.
47 sanıkla başlayan davada, örgüt yöneticisi İlker Gönen’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intiharı sonrası sanık sayısı 46'ya düştü.

İddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken, 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği vurgulandı.

Sanıkların hasta bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır gösterdiği belirtildi.

"Reddi hakim" talebi Bakırköy 23.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Yatışların gerekenden daha uzun süre olduğu, bu yolla SGK'dan yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatıldı.

Suç örgütünün elebaşı doktor Fırat Sarı için 582 yıl 9 ay hapis cezası istendi. Davanın 13 Ocak'taki ikinci duruşmasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi.
Sanık avukatlarının "savcının dosyadan el çektirilmesi" talebi reddedildi, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosya, Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 

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