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TRT Haber 18.02.2025 08:51

Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor

NATO, 76 yıl önce Sovyetler Birliği tehdidine karşı kuruldu. İttifaka 1952'de katılan Türkiye geçen 73 yılda NATO'ya en çok katkı sağlayan üyelerden biri oldu. Terörizmle mücadelede ve küresel barışın tesisinde kararlı adımlar attı. Gelişen savunma sanayii ve yerli üretim askeri teçhizatlarıyla NATO'nun savunma gücüne güç kattı.

18 Şubat 1952'de düzenlenen törenle Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya üye oldu.

Türkiye'nin katılım taahhüdü netti. Dönemin Dışişleri Bakanı Mehmet Fuat Köprülü'nün öngörüsü gerçekleşti.

Ankara'nın katılımı ile güneydoğu kanadı güçlenen ittifakta Türkiye en çok askeri personeli bulunan ikinci ülke. Harekat ve misyonlara sağladığı destekle de, NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında yer aldı.

Türkiye, terörle mücadelede NATO'nun en etkin üyelerinden biri. Terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide, PKK/YPG ve FETÖ ile kararlılıkla mücadele içinde. İttifakın Kosova Gücü, Irak Misyonu ve Daimi Deniz Görev Grubu içinde ön saflarda yer alıyor.

Türkiye, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle de ittifaka en çok katkı sağlayan üyelerden. NATO'ya entegre sistem ve ürünleri çeşitlendirerek ittifakın gücüne güç katıyor.

ETİKETLER
NATO Terörle Mücadele Savunma Sanayii FETÖ DEAŞ
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Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor
Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor
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