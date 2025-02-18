Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor

18 Şubat 1952'de düzenlenen törenle Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya üye oldu.

Türkiye'nin katılım taahhüdü netti. Dönemin Dışişleri Bakanı Mehmet Fuat Köprülü'nün öngörüsü gerçekleşti.

Ankara'nın katılımı ile güneydoğu kanadı güçlenen ittifakta Türkiye en çok askeri personeli bulunan ikinci ülke. Harekat ve misyonlara sağladığı destekle de, NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında yer aldı.

Türkiye, terörle mücadelede NATO'nun en etkin üyelerinden biri. Terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide, PKK/YPG ve FETÖ ile kararlılıkla mücadele içinde. İttifakın Kosova Gücü, Irak Misyonu ve Daimi Deniz Görev Grubu içinde ön saflarda yer alıyor.

Türkiye, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle de ittifaka en çok katkı sağlayan üyelerden. NATO'ya entegre sistem ve ürünleri çeşitlendirerek ittifakın gücüne güç katıyor.