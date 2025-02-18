Birleşik Arap Emirlikleri de KAAN’ı radarına aldı

Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan IDEX 2025, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de başladı. Türk savunma sanayii firmalarının yoğun ilgi gördüğü organizasyon çok değerli görüşmelere de ev sahipliği yapıyor.

Fuarın gözdelerinden biri olan ve imza attığı işlerle adından sıkça söz ettiren TUSAŞ da hem BAE’li yetkililerin hem de dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey heyetlerin uğrak noktası oldu.

TRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, merak edilen gelişmelere dair detayları ilk kez paylaştı.

Hürkuş için BAE ile sözleşme imzalandı

TUSAŞ’ın BAE pazarında çok güçlü bir oyuncu olduğunun altını çizen Demiroğlu, hem kamu kurumlarıyla hem de özel şirketlerle farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Calidus firmasıyla TUSAŞ arasında bir sözleşme imzalandığı bilgisini paylaşan Demiroğlu, “Bu kapsamda ‘Hürkuş’u nasıl beraber yapabiliriz, onların yaptığı uçakları nasıl birlikte geliştirebiliriz’ konularında mutabakata vardık. Bunun anlaşmasını imzalayacağız.” dedi.

BAE’nin ATAK helikopteriyle yakından ilgilendiğini de vurgulayan Demiroğlu, “Daha önce ATAK 1’i test etmişlerdi. Çok da beğendiler. Sonra Türkiye’ye üst düzey bir heyetle gelip bizzat deneyimlediler. O zaman da çok hoşlarına gitmişti ATAK’ın kabiliyetleri. Ancak sonrasında süreç biraz yavaşladı. Şimdi hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bazı görüşmelerimiz oldu.” bilgisini paylaştı.

[İç istasyondan mühimmat atım testini de başarıyla geçen ANKA-3 çok sayıda ülkenin istediği platformlardan biri.]

“TUSAŞ ve BAE ortak bir hava platformu üretebilir”

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ANKA-3 konusunda da ciddi niyeti olduğunu ve bu platform için de daha önce BAE tarafının çeşitli girişimleri bulunduğunu anımsattı.

Şimdi bu sürecin de yeniden canlanmasını beklediklerinin altını çizen Demiroğlu, “Sadece ANKA-3 üzerinden ilerlemek niyetinde değiliz. Beraber daha farklı bir platform geliştirme niyetimiz var. BAE tarafı da buna çok sıcak bakıyor. İlerleyen günlerde daha güzel haberler paylaymış oluruz.” ifadesini kullandı.

“ANKA-3’ün envantere girişi çok uzak değil”

Türkiye’de de kamuoyunda ANKA-3 ile ilgili ciddi bir merak ve beklenti olduğuna değinen Demiroğlu platformu daha da geliştirmek için durmadan çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Testler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri ile koordineli ilerlediklerine işaret eden Mehmet Demiroğlu, şunları söyledi:

“Onların isteklerini de göz önünde bulundurarak canlı ve saha denemeleri yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda dahili yuvalardan mühimmat atış yaptık. Bunlar artarak devam edecek.

Türk Hava Kuvvetleri ve diğer kullanıcılarımız bu uçaktan çok şey bekliyor. Çok da memnunlar gelişmelerden. Biz de bunu karşılamak için çalışıyoruz. Teslimat için net tarih vermek doğru olmaz. Ancak çok uzak olmadığını söyleyebilirim.”

[Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın kamuoyuna tanıtıldığı ilk gün gövdeye imzasını atmıştı.]

KAAN’ın 2. ve 3. prototipi Gök Vatan’la buluşacak

TUSAŞ dendiğinde akla gelen ilk projelerden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN için de çalışmalar sürüyor. Genel Müdür Demiroğlu, yurt içinde çok sayıda savunma sanayii firmasının bu projede çalıştığını belirtip, “Böyle büyük bir işe dışarıdan ortak almak, paydaş almak oldukça makul. Kamuoyuna yansıdığı üzere Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Diğer ülkeler için de gelişme olabilir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir. Dün üst seviyede bunu söylediler bize ve ilgileneceklerinden bahsettiler.” dedi.

KAAN’ın ikinci ve üçüncü prototipi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Demiroğlu, bu yılın sonuna doğru önce ikinci prototipin, yeni yılın başındaysa üçüncü prototipin havalanacağını söyledi.

Sadece TUSAŞ’ın değil diğer firmaların da KAAN’ı belirlenen tarihlerde teslim etmek için çok yoğun çalıştığını vurgulayan Demiroğlu, ilk teslim için 2028 yılına işaret etti.