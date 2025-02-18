Emine Erdoğan'dan 'kadın girişimciler' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Engelleri ne kadar kaldırırsak bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız. Bize düşen, hep birlikte, Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken, kalemimizi, bu bilgi ve birikimin mürekkebiyle doldurmaktır." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ödül törenine ilişkin görüntülere de yer verildi.