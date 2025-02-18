Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.02.2025 10:37

Emine Erdoğan'dan 'kadın girişimciler' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız" dedi.

Emine Erdoğan'dan 'kadın girişimciler' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Engelleri ne kadar kaldırırsak bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız. Bize düşen, hep birlikte, Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken, kalemimizi, bu bilgi ve birikimin mürekkebiyle doldurmaktır." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ödül törenine ilişkin görüntülere de yer verildi.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
Birleşik Arap Emirlikleri de KAAN’ı radarına aldı
11:45
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı
11:34
İlk cemre yarın havaya düşecek
11:34
"Yenidoğan çetesi" hesap veriyor
11:22
En çok aile ve sağlık mutluluk getiriyor
11:15
Suriye'ye ocakta 56 milyon dolarlık hububat ihraç edildi
Orta Asya'nın görkemli şehirlerinden Taşkent'in silüeti, Türk şirketlerin modern dokunuşuyla değişiyor
Orta Asya'nın görkemli şehirlerinden Taşkent'in silüeti, Türk şirketlerin modern dokunuşuyla değişiyor
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ