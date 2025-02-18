Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Karadeniz’de (Zonguldak-Kastamonu) rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara’da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz’de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.