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Türkiye
TRT Haber 18.02.2025 14:41

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Karadeniz’de (Zonguldak-Kastamonu) rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Marmara’da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz’de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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