Türkiye
Meteoroloji'den 2 kente kuvvetli yağış uyarısı20 Ekim 2019 Pazar 21:00 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 20:59
Adana'nın güneydoğusu ile Hatay'ın batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana hatay kuvvetli yağış