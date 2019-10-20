Türkiye

Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

20 Ekim 2019 Pazar 20:20 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 20:20

Mardin'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.