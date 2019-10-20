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Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı20 Ekim 2019 Pazar 17:32 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 17:44
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Emrah K'.'nin kullandığı 41 P 5156 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşanlı mevkiinde yaklaşık 7 metre yükselikten yan yola devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Kocaeli işçi servisi