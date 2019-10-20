Türkiye
Roma dönemine ait 100 sikke ele geçirildi20 Ekim 2019 Pazar 16:59 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 17:49
Eskişehir'de durdurulan bir araçtaki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen İbrahim D.'nin bulunduğu otomobili, Seyitgazi-Eskişehir kara yolu Ayvalı Mahallesi yol ayrımında durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA