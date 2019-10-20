Muş'a 35 kilometre uzaklıktaki Dilimli köyünde etkili olan sağanak sonucu sel oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine köye giden Jandarma, 112, AFAD, Özel İdare ve DSİ ekipleri, su baskınlarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı.

Sele kapılan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köy muhtarı Nizamettin Subaşı, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

"4 ev ve 2 ahır su altında kaldı"

En büyük tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu vurgulayan Subaşı, "Evlerde ve ahırlarda ciddi hasarlar var. Sel felaketi sırasında Jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekipleri yanımızda yer aldı, çalışma yaptı. Tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Selden dolayı 3 kişi yaralandı, 4 ev ve 2 ahır su altında kaldı. Yaralıların durumu iyi" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Bozkurt da suya kapılan kardeşinin ayağının kırıldığını aktardı.

Bozkurt, "Çocukları kurtarmaya çalışırken suya kapıldık. Kardeşimin o sırada ayağı kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırdık. Can kaybımız olmadı ancak köyde büyük zarar yaşadık" dedi.

Evini su basan Fadime Dora ise, eşyalarının çamur altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Havaların soğuduğunu, kalacak yerlerinin olmadığını dile getiren Dora, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA