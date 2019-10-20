Türkiye
Tokat'ta çıkan yangında 5 ev kül oldu20 Ekim 2019 Pazar 20:25 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 20:24
Tokat'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Beşören Köyünde, Ali Sansar'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 4 eve daha sıçradı.
Yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşlar müdahale etti.
5 küçükbaş hayvan telef oldu
Yangında, Mustafa, Ali ve Salim Sansar'a ait 5 ev ile evlerin altındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Bir evin altında bulunan ahırda ise 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Tokat yangın ev yangını