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Türkiye
AA 29.05.2025 03:25

Meteoroloji'den 11 il için "sarı" uyarı

Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için "sarı" kodla uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 11 il için "sarı" uyarı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

 Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, bugün öğle saatlerinde Konya, Aksaray, Niğde, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den 11 il için "sarı" uyarı

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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