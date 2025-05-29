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Türkiye
AA 29.05.2025 00:58

Tekne gezintisi sırasında göle düşen kişi kayboldu

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışması yapıldı.

Tekne gezintisi sırasında göle düşen kişi kayboldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin tekneden suya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi karaya çıkardı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, 6 kişilik grubun tekneyle baraj gölüne açıldığı, gezinti sırasında 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün suya düştüğü tespit edildi.

Arama çalışmaları sabah devam edecek

Göl kenarında bulunan vatandaşlardan Samet Kütük, gazetecilere, "Bu grup her hafta geliyorlardı buraya. Biz gelmeden 20 dakika önce açılmışlar. Teknedeki biri suya düşünce oradakilerden biri çağrı merkezini aramış. Bunun üzerine de ekipler buraya geldi." dedi.

Tekne gezintisi sırasında göle düşen kişi kayboldu

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.

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