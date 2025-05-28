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Türkiye
AA 28.05.2025 21:47

Malatya ve Ardahan'da dolu yağdı

Ardahan ve Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı etkiledi. Şiddetli dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Malatya ve Ardahan'da dolu yağdı
[Fotograf: AA]

Ardahan'da akşam saatlerine doğru başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Kısa süreli yağışın ardından etraf beyaza büründü, park halindeki araçların üzeri dolu taneleriyle kaplandı.

Şiddetli dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Malatya ve Ardahan'da dolu yağdı

Vatandaşlardan Salih Zeki Kaya, yağışın aniden başladığını belirterek, "Kışı aratmadı çok sert yağdı. Allah afetten korusun. Biraz daha uzun sürseydi araçlara zarar verirdi." dedi.

Malatya

Malatya'da bazı ilçelerde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı.

Malatya ve Ardahan'da dolu yağdı

Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, vatandaşlar sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Kentte sağanak, aralıklarla devam ediyor.

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