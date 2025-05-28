Düzce'deki haşema davasında 2 sanığa hapis cezası

Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, site yöneticisi sanık A.K, taraflar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün avukatları katıldı.

Duruşmada, celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ''inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık A.K, önceki beyanlarını tekrar ettiğini, mütalaaya katılmadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Sanıkların avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Müşteki Meral Algün'ün avukatı da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Kurum avukatı da sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık A.K, inanç ve hürriyeti kısıtlayıcı herhangi bir eyleminin bulunmadığı, olay tarihini takip eden günlerde de müşteki ve yakınlarının aynı nitelikteki kıyafetlerini kullanarak havuza girmeye devam ettiğini öne sürerek, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklara "birden fazla kişiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Süreç

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Meral Algün, geçen yıl temmuz ayında ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan site yöneticisi A.K. ile görevli S.D, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kadının tesettür mayosuyla havuza girmesini engelleyen tatil sitesi yönetimine, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 150 bin lira idari para cezası uygulamıştı.