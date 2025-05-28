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Türkiye
İHA 28.05.2025 17:32

Polisten alkollü bisikletliye 18 bin lira ceza: Alkollü eşek bile kullanamazsın

Bolu’da gece saatlerinde alkollü olarak elektrikli bisiklet kullanan sürücüye 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen sürücü, ceza yazılmasına tepki gösterince polis, "Alkollü eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" dedi.

Polisten alkollü bisikletliye 18 bin lira ceza: Alkollü eşek bile kullanamazsın

Olay, Alpagut Mahallesi Kuvayi Milliye Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde elektrikli bisikletiyle kanal yolu üzerinde seyir halinde olan Salih K. isimli sürücü, polis kontrol noktasını görünce yol kenarındaki dubalara tekme attı.

Polis ekipleri tarafından durdurulan Salih K. uzun uğraşlar sonucu kimliğini ibraz etti. Sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Salih K.’nın daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

"Alkollü eşek bile kullanamazsın"

Polis ekiplerine, "Bana ceza yazamazsınız bisiklet kullanıyorum" diye söylemde bulunan Salih K. cezadan kaçamadı. Alkollü hiçbir aracın kullanılamayacağını söyleyen trafik polisleri "Alkollü eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" dedi.

Salih K.’ya, alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullandığı gerekçesiyle 18 bin 677 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahıs, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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