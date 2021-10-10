Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.