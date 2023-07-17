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Türkiye
TRT Haber 17.07.2023 16:58

Meteoroloji uyardı: Muğla ve Antalya 45 dereceyi görecek

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı. Antalya ve Muğla'nın bazı ilçelerinde termometreler 45 dereceyi görecek.

Meteoroloji uyardı: Muğla ve Antalya 45 dereceyi görecek
[Fotoğraf: Getty Images]

Batı ve güney bölgelerindeki sıcak hava dalgası 19 Temmuz'dan itibaren tüm yurtta etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; Antalya'nın Aksu, Belek ve Serik ilçeleri ile Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinin 22 Temmuz'da 45 derece sıcaklığa ulaşacağı öngörülüyor.

Sıcak hava dalgası nedeni ile kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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