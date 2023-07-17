Türkiye
AA
17.07.2023 16:24
İzmir'de yıkılan düğün salonu duvarıyla ilgili 2 kişi gözaltında
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kır düğün salonundaki duvarın yıkılması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybetmesi, 1 çocuğun da yaralanmasına ilişkin işletme sahibi ve müdürü gözaltına alındı.
[Fotograf: İHA]
Düğün esnasında dekor amaçlı duvarın yıkılması sonucu 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin ölmesi, 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz'ün de yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İşletmenin sahibi S.T. ile işletmenin müdürü D.S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.