Bursa'da yangın çıkan evde üç çocuk dumandan etkilendi

Eşrefzade Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşular durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, anne ve babası işte olan 4 yaşındaki Yağmur, 5 yaşındaki Şirin ve 8 yaşındaki Yusuf Berat Tüktaş'ı evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Çocuklar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şirin Tüktaş, Bursa Şehir Hastanesine, Yağmur Tüktaş ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yusuf Berat Tüktaş'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.