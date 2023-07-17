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Türkiye
AA 17.07.2023 16:09

Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de dünden beri süren orman yangının olduğu bölgeye gidiyor. Kızılkeçili ve Ayvacık Tabaklar bölgesinde müdahaleler sürüyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yangın havadan 17 helikopter ve 8 uçak, karadan da 112 arazöz, 14 iş makinesi ve çok sayıda personelle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

 

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.

Köylüler hayvanlarını sırtlarında taşıyarak kurtardı

Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor

Çanakkale'de çıkan orman yangını sonrası köylüler hayvanlarını sırtında taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı.

"Köylerde teyakkuzdayız"

Vali İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle yangının hız kazandığını, mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Kemel köyünün daha önce önlem olarak boşaltıldığını söyleyen Aktaş, "Yangın bölgesindeki köylerde teyakkuzdayız. Gerek duyulursa onları da boşaltabiliriz. Boşalttığımız birkaç hane var tedbiren. Diğerlerinde de çalışıyoruz" dedi.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor

7 yerleşim yerinde vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı

Valilikten gelen yazılı açıklamaya göre, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Evlerini boşaltmaları yönünde vatandaşlara uyarıda bulunan Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak Köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir."

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Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor
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