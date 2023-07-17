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Türkiye
DHA 17.07.2023 16:35

Uluslararası suç şebekesi çökertildi: Helikopterden 101 kilogram uyuşturucu attılar

Bulgaristan sınırında Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Uluslararası suç şebekesi çökertildi: Helikopterden 101 kilogram uyuşturucu attılar
[Fotograf: DHA]

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türk hava sahasına giriş yapan bir helikopterin, gece saatlerinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyü semalarında alçak uçuş yaptığını tespit etti.

Durum, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Harekete geçen ekipler, bölgede çantalar içine konulmuş,101 kilogram skunk ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Kilolarca uyuşturucunun helikopter ile bölgeye atıldığı belirlendi.

"Mali değeri yaklaşık 20 milyon lira"

Kırklareli Valisi Birol Ekici, uzun süredir takip edilen uluslararası suç şebekesinin çökertildiğini söyledi.

Uluslararası suç şebekesi çökertildi: Helikopterden 101 kilogram uyuşturucu attılar

Vali Ekici, "Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ekiplerimiz, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirledi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede başlattığı operasyonda 101 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bunun mali değeri yaklaşık 20 milyon liradır. Uyuşturucu ile kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Milletimizin ve gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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