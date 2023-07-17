Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı ve mineral dengesine dikkat etmeli

Yaz sıcakları bastırdı. Buna bir de nem eklenince hava sıcaklığı daha fazla hissediliyor. Sıcak hava sadece bunaltmakla kalmıyor; risk grubundaki insanlarda ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Özellikle de kalp hastalarında…

Kalp ve damar hastalıkları başlı başına önemli bir sorun. Bu rahatsızlığa sahip olanların günlük yaşamlarında dikkatli olması gerekiyor. Üstüne bir de sıcak hava eklenince daha da ihtiyatlı davranmaları kaçınılmaz oluyor.

Termometre değerlerindeki yüksek dereceler kalp hastalarında sıcak çarpmasından tansiyon düşüklüğüne kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Ancak alınacak basit önlemlerle olası ciddi problemlerin önüne geçmek mümkün. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, sıcak havaların kalp hastalarında sebep olduğu rahatsızlıkları ve korunma yollarını TRT Haber’e anlattı.

Sıcaklara bağlı olarak sıvı ve tuz kayıpları çok oluyor. Buna bağlı olarak da sağlıklı bir insanda ani tansiyon düşüklükleri, elektrolit düşüklükleri, hipopotasemi dediğimiz sodyumun düşmesi gibi birtakım problemler yaşanıyor. Bir de sıcak çarpması var… Gerçekten çok önemli ve çabuk tedavi edilmezse hayatı bile tehdit edebilecek bir durum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan

Sağlıklı insanlar da etkileniyor

Yaz sıcaklarının vücut üzerinde birçok etkisi olduğunu ve bundan sağlıklı insanların da etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Okuyan, “Sıcaklara bağlı olarak sıvı ve tuz kayıpları çok oluyor. Buna bağlı olarak da sağlıklı bir insanda ani tansiyon, elektrolit düşüklükleri, hipopotasemi dediğimiz sodyumun düşmesi gibi birtakım problemler yaşanıyor. Bir de sıcak çarpması var… Gerçekten çok önemli ve çabuk tedavi edilmezse hayatı bile tehdit edebilecek bir durum” diyor.

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Sıvıyı ve ısıyı dengeleme mekanizması bozuluyor

Kalp hastalığı olanlarda ve ileri yaştaki insanlarda sıcak havanın çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Prof. Dr. Okuyan, sebebini şöyle açıklıyor:

“Çünkü bu insanlar daha kırılgan. İnsan cildinin bir termostat yani sıvıyı ve ısıyı dengeleme mekanizması var. Tıpkı bir otomatik klima kontrolü gibi bir mekanizma bu. Yaşlı insanlarda ve kalp hastalarında cildin ısıyı absorbe etme, ısıyı düşürme ve dengeleme mekanizmaları bozuluyor.”

Aşırı sıvı kaybı ve mineral kaybına bağlı olarak ciddi tansiyon düşüklükleri, hatta sıcak çarpması denilen durum sonucu halüsinasyon, santral sisteminde birtakım bozukluklar, bayılmalar gibi durumlar bile ortaya çıkabiliyor. Bunun kalp hastalarında yaratacağı sorunların daha da ciddi boyutta olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ertuğrul, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Kalp hastalarının önemli bir bölümü; özellikle kalp yetersizliği olan hastalar, idrar söktürücü ilaçlar kullanıyor. Bu idrar söktürücü ilaçlar, vücuttan tuzu, fazla sıvıyı ve suyu atıyor. Ama sıcak havalarda o tuza ve sıvıya ihtiyaç var. Çünkü tuz ve sıvı zaten sıcaklık yoluyla fazla miktarlarda atılıyor. Eğer bu idrar söktürücünün dozu kışın verilen dozda olursa hasta bu sefer de çok susuz, mineralsiz kalır. Böbrek fonksiyonları bozulur hatta böbrek yetersizliğine girebilir. Kan basıncı çok düşebilir, bayılabilir. Hatta ani ölümlere bile yol açabilir.”

Prof. Dr. Okuyan, aşırı mineral ve sıvı kaybına bağlı olarak kanın koyulaştığına ve pıhtılaşmaya meyilli hale geldiğine dikkat çekiyor. Bunun da kalp yetmezliği ve kalp damarlarında problem olan hastalarda kalp krizlerine yol açabilecek ciddi bir tabloya dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sıvı alımına çok dikkat etmeleri, yeteri kadar su ve tuz almaları lazım. Kalp yetersizliği ve yüksek tansiyonu bulunan hastalarda rutin olarak tuz kısıtlaması yaparız. Bu tuz kısıtlamasına da dikkat etmek lazım. Fazla tuz kaybı da iyi bir şey değil. Tüm kardiyak fonksiyonları ve vücudun birçok işlevini bozduğu için hasta yeteri kadar sıvı ve mineral almalı ve dengeli beslenmeli.

Uzun süre güneşe maruz kalınmamalı

Tüm bu ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için birtakım önlemler alınması gerekiyor. Öncelikle kalp hastalarının, yüksek tansiyonu olanların, yaşlı ve kırılgan hastaların sıcak havalarda uzun süre güneşe maruz kalmamaları şart. Sıcakların bastırdığı dönemlerde beslenmelerine dikkat etmelerinin de önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Okuyan’ın tavsiyeleri şu şekilde:

“Sıvı alımına çok dikkat etmeleri, yeteri kadar su ve tuz almaları lazım. Kalp yetersizliği ve yüksek tansiyonu bulunan hastalarda rutin olarak tuz kısıtlaması yaparız. Bu tuz kısıtlamasına da dikkat etmek lazım. Fazla tuz kaybı da iyi bir şey değil. Tüm kardiyak fonksiyonları ve vücudun birçok işlevini bozduğu için hasta yeteri kadar sıvı ve mineral almalı ve dengeli beslenmeli.”

Güneşin tepede olduğu, yani havanın en sıcak olduğu saatlerde kalp hastalarının gerekmedikçe dışarı çıkmaması da alınması gereken bir başka önlem. Eğer dışarı çıkmaları gerekiyorsa pamuklu ve ince kıyafetler tercih etmeleri ve mutlaka şapka takmaları tavsiye ediliyor.

