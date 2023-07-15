Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 15.07.2023 10:21

Bakan Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, "Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır." dedi.

Bakan Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır
[Fotograf: AA]

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."


ETİKETLER
Fahrettin Koca Hepatit Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Polen alerjisinden astıma… İklim değişikliği hastalıkları nasıl etkiliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
DEİK, Erdoğan'ın körfez turunda, 200 iş insanıyla çıkarma yapacak
11:55
TMSF'ye devredilen şirketlerin bilançosu katlanarak artıyor
12:02
Bakan Fidan: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz
11:43
FETÖ'nün ABD'deki okul ağı en büyük finans kaynaklarından
11:30
Darbecilerin İstanbul'daki hedefleri arasında TRT de vardı
11:41
15 Temmuz Kahramanları: Hainler Celalettin İbiş'i sırtından vurdu
Erzincan’da daha önce görülmemiş kiraz rekoltesi
Erzincan’da daha önce görülmemiş kiraz rekoltesi
FOTO FOKUS
Tarihinde ilk kez bombalandı: Gazi Meclis...
Tarihinde ilk kez bombalandı: Gazi Meclis...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ