Bakan Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."
Halen stoklarımızda 312.000 doz Pediatrik Hepatit A Aşısı bulunuyor. 1 Milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de, Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2023