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Sağlık
AA 12.07.2023 14:39

Bakan Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı: Ciddi bir klinik durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlıkları olanlara, sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Bakan Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı: Ciddi bir klinik durum

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Enes Seyda Şahiner'in sıcak çarpmasına ilişkin uyarılarını içeren videoya da yer verdi.

 

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