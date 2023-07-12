Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile Fiziksel Engelliler Vakfı üyeleri, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzuvlarını kaybeden afetzedelerin yaralarına merhem olmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İstanbul Medeniyet Üniversitesinin (İMÜ) destekleriyle KSÜ Eğitim Kampüsü'nde yapımına başlanan merkezde, deprem bölgesindeki ampute afetzedeler için özel protezler üretilecek.

Depremzedeler ücretsiz yararlanacak

Gönüllü doktorların muayene, ölçü alma, fizik tedavi, rehabilitasyon ile sosyal ve psikolojik eğitim alanlarında hizmet vereceği, bazı medikal ürünlerin tamirat ve onarımının yapılacağı merkezden depremzedeler ücretsiz yararlanacak.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan gönüllü doktorlar, temmuz sonunda bir kısmı hizmete girmesi beklenen merkezde uzuvlarını kaybeden depremzedelerin yeniden hayata tutunmasını sağlayacak.

[Fotoğraf: AA]

Engellilere ve ailelerine çeşitli eğitimler verilecek

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tatar, 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketinin yaşandığını belirterek, birçok vatandaşın depremler nedeniyle uzuv kaybı yaşadığını söyledi.

Depremlerde bölgedeki birçok medikal merkezin de yıkılıp zarar gördüğünü anlatan Tatar, Kahramanmaraş'a çok özel bir merkez kurduklarını ve bunun içerisinde önemli sistemlerin yer alacağını dile getirdi.

Tatar, KSÜ Kampüsü'nde yapımına başlanan merkezde gönüllü doktorların ücretsiz hizmet vereceğini, burada protez merkezi, sanal rehabilitasyon alanı, protez müzesi, sportif beceri koordinasyon alanı, engellilere yönelik özel hamam alanı, kütüphane ve çeşitli sosyal donatıların olacağını ifade etti.

Hem engellileri hem de ailelerini kurulacak merkezde yaşama hazırlayacaklarına işaret eden Tatar, burada ailelere çeşitli eğitimlerde vereceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Devlet adına buradayız, devlet için buradayız"

Kahramanmaraş'ı deprem bölgesinde referans şehir olarak seçtiklerini dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Burası tüm bölgeye hizmet verecek. Özellikle protez merkezi anlamında burayı referans seçtik. Çünkü Kahramanmaraş şehirlerin ortasında. Kahramanmaraş'ın ilçelerinde özellikle Elbistan'da ciddi kayıplar, ciddi amputasyonlar var. Malatya'da benzer bir merkez yok. Dolayısıyla Adıyaman, Malatya'daki vatandaşlar buradan hizmet alabilecek. Hatay'da da yine bir protez merkezimiz olacak. Şu anda hizmet veriyor. Ama özellikle bu bölgeye yakın olan şehirler buradan hizmet alacak. Yine aynı şekilde Gaziantep'te de protez merkezleri var ama orada bu hizmete erişimde sorunu yaşayan insanlar da buradan hizmet alacak. Depremzede olması bizim için yeterli. Gücümüz yettiğince diyorum. Çünkü çok büyük bir sayı. Sayısal olarak bunun ne kadarını karşılayabileceğimizi bilmiyoruz ama devletin bu konudaki kendi sistemleri kuruluncaya kadar biz buradayız, devlet adına buradayız. Devlet için buradayız. Halk için buradayız. Fiziksel Engelliler Vakfı ve Uluslararası Doktorlar Derneği olarak bu hizmeti sürdüreceğiz. Her şey bedelsiz. Herhangi bir bedel ödenmeyecek. Yani burada kurulacak merkez depremden etkilenmiş 11 bir ildeki bütün amputelere açık olacak. Burada kendilerine ücretsiz protez rehabilitasyonu verilecek. Protez öncesi rehabilitasyon verecek ve protez kullanımı öğretilecek. Bunun için de kendilerinden herhangi bedel talep etmeyeceğiz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Tatar, merkezin çelik konstrüksiyon işini yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile projeye emek verenlere teşekkür etti.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı Mevlit Yurtseven de deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Depremler nedeniyle birçok vatandaşın uzvunu kaybettiğini kaydeden Yurtseven, bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yurtseven, "Depremzede olması bu hizmeti alması için yeterli. Bir de bu hizmet bir kere başladığı zaman tek seferde bitecek bir şey değil. Sürekliliği var. Çocuklar büyüyor. Protezlerinin yenilenmesi gerekiyor. İnsanların zaman içerisinde protezlerinin soketleri kırılıyor, yenilenmesi gerekiyor. Mevcut şartlarda bakımı gerekiyor. Bütün bu hizmetleri burada vereceğiz" diye konuştu.