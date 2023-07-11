Az Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 11.07.2023 11:28

Türk Kızılay'ı yaz ayları için çalışma saatlerini güncelledi

Yazın, kan bağış oranında düşüş yaşanıyor. Türk Kızılay'ı, bağışçıların sayısını artırmak için yaz aylarında çalışma saatlerini güncelledi. Kan alma birimlerinde sabah başlayan mesai akşam 22.00'ye kadar sürüyor.

Türk Kızılay'ı yaz ayları için çalışma saatlerini güncelledi

Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Bağışlanan bir tüp kan, birden fazla kişiyi hayata bağlıyor.

Bağışlanan bir ünite kan 3 kişiyi hayata bağlıyor. Ancak yaz aylarında kan bağışı oranlarında düşüş yaşanıyor.

Kan Bağış Kazanım Uzmanı Ekrem Çiftçi, "Türkiye'deki öğrenci arkadaşlarımızın kan bağışı noktasında aktif katılımları var, üniversitenin kapalı olması bizim için tezattır. Bir de yaz aylarının çok sıcak geçmesi insanları kan bağışından uzaklaştırıyor" dedi.

Kızılay'da mesai saatleri uzatıldı

Türk Kızılay'ı stokların istenilen seviyelere gelmesi için mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Yaz aylarında kan bağışı sayısındaki düşüş nedeniyle Kızılay da mesai saatlerini güncelledi. Gönüllüler sabah veya akşam saatlerinde kan verebilecek.

Çiftçi, Türkiye'deki birçok ilde ekiplerin çift vardiyaya döndüğünü sabah 09.00 ile akşam 22.00 arasında hizmet verildiğini söyledi.

Düzenli ve sürekli bağış büyük önem taşıyor

Uygulamadan bağışçılar da memnun.

Stoklarının asgari seviyenin altına düşmemesi için, kan bağışının düzenli ve sürekli olması büyük önem taşıyor. 

ETİKETLER
Kızılay Kan Bağışı
Sıradaki Haber
Japonya'da araştırmacılar, yumurtalık kanserini erken teşhis edebilecek proteinler keşfetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Zonguldak’ta denize girmek bugün ve yarın yasaklandı
11:54
İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti
11:58
Küpe Dağının eteklerinden şifa kaynağı arı sütü üretiyor
11:49
İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 42,14
11:45
Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi
11:45
THY uçağı Bakü’ye acil iniş yaptı
Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı
Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı
FOTO FOKUS
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ