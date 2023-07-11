Türk Kızılay'ı yaz ayları için çalışma saatlerini güncelledi

Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Bağışlanan bir tüp kan, birden fazla kişiyi hayata bağlıyor.

Bağışlanan bir ünite kan 3 kişiyi hayata bağlıyor. Ancak yaz aylarında kan bağışı oranlarında düşüş yaşanıyor.

Kan Bağış Kazanım Uzmanı Ekrem Çiftçi, "Türkiye'deki öğrenci arkadaşlarımızın kan bağışı noktasında aktif katılımları var, üniversitenin kapalı olması bizim için tezattır. Bir de yaz aylarının çok sıcak geçmesi insanları kan bağışından uzaklaştırıyor" dedi.

Kızılay'da mesai saatleri uzatıldı

Türk Kızılay'ı stokların istenilen seviyelere gelmesi için mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Yaz aylarında kan bağışı sayısındaki düşüş nedeniyle Kızılay da mesai saatlerini güncelledi. Gönüllüler sabah veya akşam saatlerinde kan verebilecek.

Çiftçi, Türkiye'deki birçok ilde ekiplerin çift vardiyaya döndüğünü sabah 09.00 ile akşam 22.00 arasında hizmet verildiğini söyledi.

Düzenli ve sürekli bağış büyük önem taşıyor

Uygulamadan bağışçılar da memnun.

Stoklarının asgari seviyenin altına düşmemesi için, kan bağışının düzenli ve sürekli olması büyük önem taşıyor.