Doğu Akdeniz'de, Afrika sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölgede rüzgarın kuvvetli olması da bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde orman yangını riskine karşı tedbirli olunması için uyarıda bulundu.

Ayrıca hafta boyunca saat 11.00 ile 16.00 arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hatay'da yangınlara karşı anonslu uyarı

Jandarma ekipleri, Hatay Valiliği koordinesinde, camilerden ve ekip araçlarından yaptığı anonslarla vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Anonslarda, kentin büyük bir bölümünün ormanlık alanlarla kaplı olduğu hatırlatılarak, anız ve ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması istendi.

Ayrıca, çalışma kapsamında mahalle muhtarlarının da arasında olduğu 10 bin 803 kişiye orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda kısa mesajlı bilgilendirme yapıldı.