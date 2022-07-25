Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotograf: AA]
Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.
KKKA şüphesiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören 63 yaşındaki Duran Özcan yaşamını yitirdi.
Duran Özcan'ın, 15 gün önce sırtına yapışan keneyi eşinin çıkardığı, rahatsızlanması üzerine de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 2 kişi daha KKKA tedavisi görüyor.
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