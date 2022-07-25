Van'da haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespiti yapılan otomobilde, narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.