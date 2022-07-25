Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 8 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Van'ın Tuşba ilçesinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespiti yapılan otomobilde, narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Van Narkotik Uyuşturucu
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