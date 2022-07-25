Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
Etiketler: Van Terör Örgütü Terörle Mücadele
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