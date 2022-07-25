Van'da terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.