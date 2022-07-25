Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, gece boyunca karadan ve havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla karadan yürütülen çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi.

Söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanın sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katıldı.

Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bazı evler tahliye edilmişti

Dün, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçramıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 ev yanmış, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan da tahliye edilmişti.