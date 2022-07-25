Hatay'dan İzmir'e yolcu taşıyan Mahmut Karakuş yönetimindeki otobüsün bagajı, dün akşam su ısıtıcısının elektrik aksamından kaynaklı alev aldı.

33 yolcu tahliye edildi

Durumu fark eden Karakuş, otobüsü sağ çekip park ettikten sonra içerideki 33 yolcuyu tahliye etti.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular ise başka bir araca alınıp, yola devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.