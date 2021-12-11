Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

#Meteorolojik değerlendirmelere göre;



bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.



❗ Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



???? https://t.co/djNRhLFXGQ pic.twitter.com/kosPlaLmuq — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 11, 2021

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor."

[Fotoğraf: AA]

İzmir'de beklenen yağış pazartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışın il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

23 il için "sarı" 3 il için "turuncu" uyarı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kod uyarısı yapıldı.

[Fotoğraf: Meteoroloji]

Gök gürültülü sağanak beklenen Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için ayrıca "turuncu kod" uyarısı da yapıldı.