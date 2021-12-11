Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte ata sporu okçuluk geleneği canlandırılarak toplumda yaygınlaşması amaçlanıyor.

Göztepe Spor Kompleksinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasında, Bağcılar Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluğu takımı kendi içinde yarıştı.

8-18 yaş grubundaki 53 sporcu, Yıldız Bayanlar, Yıldız Erkekler, Gençler ve Karma Minikler kategorilerinde mücadele etti.

Davetlilerin heyecanla ve keyifle izlediği yarışmada 4 kategoride dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Programa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, birincilere kupalarını, ikinci ve üçüncülere de madalyalarını takdim etti.

Çağırıcı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli sporcu Mete Gazoz'un başarısını örnek göstererek, "Sizleri ve ailelerinizi de tebrik ediyorum. Çünkü sizi yalnız bırakmadılar ve heyecanınızı paylaştılar. Artık okçuluk Türkiye'de her geçen gün ilerlediği gibi Bağcılar'da da ilerliyor. İnşallah sizler yeni Mete Gazoz'lar olacaksınız" dedi.