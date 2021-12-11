Sezona 3 kulvarda da şampiyonluk parolasıyla başlayan Mersin ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nu 6'da 6 yaparak, lider tamamladı.

Bir üst tura yükselen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son 32 turunda İspanyol ekibi Lointek Gernika ile eşleşti.

Kadrosunu, 8 Aralık'ta transfer edilen ABD'li Jasmine Loretta Thomas ile güçlendiren Mersin ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.

Mersin ekibi, 15 Aralık Çarşamba günü son 32 turu ilk maçında Lointek Gernika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

[Fotoğraf: AA]

Olcay Orak: Avrupa performansımız iyi

Başantrenör Olcay Orak, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda bir Belarus ve iki Polonya takımıyla mücadele ettiklerini anımsattı.

Grup müsabakalarında istedikleri sonuca ulaştıklarını dile getiren Orak, bazı maçlarda eksik oyuncularla oynasalar da namağlup şekilde son 32'ye kaldıklarını ifade etti. Orak, eşleştikleri İspanyol ekibi Lointek Gernika'nın iyi bir takım olduğunu aktardı.

"İlk maçı deplasmanda oynayacağız. 22 Aralık'ta da Mersin'de karışılacağız. Avrupa performansımız iyi. Avrupa maçları ile Türkiye ligi maçları birbirinden çok farklı. Avrupa'da istediğimiz kadar yabancı oyuncuyu oynatabiliyoruz. Son zamanların en zor Avrupa Kupası sezonunu yaşıyor olabiliriz. Çok fazla iyi takım var. Tabii ki şampiyonluk istiyoruz. Gernika'yı çok net bir şekilde geçip bir sonraki tura devam etmek istiyoruz. Avrupa Kupası hedefimize ulaşacağımıza ciddi anlamda inanıyorum. Tam takım olup da kazanamayacağız hiçbir maç yok."

[Fotoğraf: AA]

Orak, maçların artık seyirciyle oynanabildiğini anımsattı.

"Seyircimizin özellikle Avrupa maçlarında bizi yalnız bırakmalarını istemeyiz. Mersin'e 1 değil 3 kupa getirmek istiyoruz. Hem Avrupa hem lig hem de Türkiye Kupası'nı. Bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Takım kaptanı Esra: Hep birlikte burada kupayı kaldıracağız

Esra, önlerindeki maçlara odaklandıklarını ve kayıpsız ilerlemek istediklerini belirtti.

"Avrupa'da şampiyonluğu hedefliyoruz. Takımda herkes her şeyin bilincinde. Hedefimizin ne olduğunu, ne oynamamız gerektiğini biliyoruz. İlk grubu kayıpsız geçtik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Avrupa'da her rakip önemli ve hepsi güçlü. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı seyirci anlamında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Biz maçları kazandıkça Mersinliler de bizi yalnız bırakmayacaklar. Hep birlikte burada kupayı kaldıracağız. Hedefimize birlikte adım adım yürüyeceğiz. Basketbolun taraftarlarla daha güzel olduğuna inanıyorum. Taraftarınla sahada 6 kişi oluyorsun. Gücüne güç katıyorlar. Artık seyirciye açık oynuyoruz. Mersinlilere gerçekten çok ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar, kupayı hep birlikte kaldıralım."

[Fotoğraf: AA]

ABD'li oyuncu Shavonte Zellous da Avrupa Kupası'nda başarıya odaklandıklarını vurguladı.

"Takım kimyamız gerçekten gayet iyi. Hala kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz. Her gün bunun için uğraşıyoruz. ÇBK'nin kim olduğunu göstereceğiz."