Fenerbahçe, gözünü Spor Toto Süper Lig'e çevirdi. UEFA Avrupa Ligi maçlarının olduğu yoğun fikstürde ligde ciddi puan kayıpları yaşayan sarı lacivertliler, ilk yarının kalan 4 haftasında hata yapmak istemiyor.

Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, play-off karşılaşmalarını şubat ayında oynayacak. Fenerbahçe devre arasına kadar olan sürece, dış sahadaki Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesiyle başlayacak.

Gelecek hafta derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Vitor Pereira’nın öğrencileri, 18'inci haftada ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler, ilk yarının son maçında ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Afjet Afyonspor ile de yine taraftarının önünde oynayacak.

Bu dönemdeki 4 lig ve 1 kupa maçını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Pereira’nın ekibi, devre arasına girerken sezon sonu için umutlarını canlı tutmaya çalışacak.