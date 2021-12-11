Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıkışa geçmek istiyor. Ligde 4 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in, sıkışık fikstür nedeniyle zorlu deplasmanda bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray'da kalede Fernando Muslera olacak. Teknik heyet, Sivas deplasmanında savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor.

Sağ bekte Yedlin, sol bekte ise Van Aanholt şans bulacak. Defansın ortasında ise Victor Nelsson-Marcao ikilisi görev yapacak.

Galatasaray'da orta saha kurgusu koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau’nun durumuna göre netlik kazanacak.

Rumen futbolcunun test sonucu negatif çıkarsa kafileye dahil edilecek. Testin bir kez daha pozitif çıkması halinde ise savunmanın önünde Taylan ve Berkan ikilisi yer alacak.

Hücum hattında ise Lazio maçına göre değişiklik yaşanabilir. Sağ kanatın Morutan'a ile sol kanatın da Kerem Aktürkoğlu’na emanet edileceği belirtildi.

Forvet arkasında hücuma yakın bölgede ise Halil Dervişoğlu forma giyecek. İleri uçta ise Mustafa Muhammed'in görev yapması bekleniyor.