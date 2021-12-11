Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışı sürüyor.

Daniel Farke’ye teklif sunan yönetim, olumsuz yanıt aldı. Alman çalıştırıcı, sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini iletti. Beşiktaş, bunun üzerine diğer seçeneklerle temaslarını hızlandırdı.

Jess Marcsh’ı listede tutan ancak yüksek maliyeti sebebiyle belli bir noktaya gelemeyen yönetim, son olarak Portekizli Bruno Pinheiro’yla görüşmelere başladı.

Estoril takımında görev yapan tecrübeli teknik adam, geçen sezon takımını Portekiz Premier Ligi’ne çıkarmayı başarmıştı.

Ancak Bruno Pinheiro'nun, siyah beyazlılara imza atabilmesi için kulübünün de ikna edilmesi gerekiyor.

Yabancı teknik adam olmazsa rota yerli isimlere dönecek

Yönetim, yabancı isimlerle anlaşma sağlanamaması durumunda yerli teknik adamlara yönelecek.

Listenin başında, Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk bulunuyor.

Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba da düşünülen isimler arasında. Siyah beyazlı yönetim, hafta başına kadar teknik direktör problemini çözmeyi hedefliyor.