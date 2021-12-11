Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

#Meteorolojik değerlendirmelere göre;



bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.



Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



https://t.co/djNRhLFXGQ pic.twitter.com/kosPlaLmuq — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 11, 2021

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor."