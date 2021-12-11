Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 3 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonlarında 2 bin 790 litre sahte içki ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Defne ve Samandağ'da belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 790 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler İ.G, K.U, E.R. ve H.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte Alkol Sahte İçki
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