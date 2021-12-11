28 yaşındaki Emrah Anık idaresindeki motosiklet,Bursa Süpürgelik mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü Emrah Anık motosikletten savrularak bariyerlerin diğer tarafına düştü.

Ağır yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan Emrah Anık ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.