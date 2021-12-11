Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da Orhangazi-Yalova kara yolunda motosikletli kurye kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
28 yaşındaki Emrah Anık idaresindeki motosiklet,Bursa Süpürgelik mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi.
Motosiklet sürücüsü Emrah Anık motosikletten savrularak bariyerlerin diğer tarafına düştü.
Ağır yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan Emrah Anık ambulansla Hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Ambulans Bursa Trafik Kazası
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