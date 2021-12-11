Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 yaşındaki çocuğun parmağı suluk kapağına sıkıştı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da itfaiye ekipleri, bir çocuğun suluk kapağına sıkışan parmağını çıkarttı.
Parmağını suluğun kapağına sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, ailesince Hasan Çalık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Sağlık ekipleri, parmağı sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, 20 dakikalık çalışmanın ardından kapağı keserek çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı.
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