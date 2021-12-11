Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 43 kişi yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı gerçekleştiren 43 kişinin kimliklerini tespit etti.
Harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu adresleri de saptanan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerindenki aramalarda; 58 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 obje, 75 gram metamfetamin, 102 gram esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tarihi eser ve uyuşturucu maddelere el koyulurken, 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Tarihi Eser Uyuşturucu
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