Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde devriye gezen bekçiler, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri 2 kâğıt toplayıcısını durdurdu.

Kâğıt toplayıcılardan A.D. isimli şahıs dur ihtarı yapan bekçileri görünce kaçtı. Diğer şahıs kaçmak üzereyken bekçiler tarafından yakalandı.

Üzerinden kimlik çıkmayan İ.İ. isimli şahsın üzerini arayan bekçiler, şahsın cebinde şeffaf poşete sarılı 10,85 gram uyuşturucu madde bulundu.

Kredi kartından, kerpetene kadar birçok malzeme çıktı

Şahsın üzerinden M.D. isimli bir kadına ait olan kredi kartının da çıktığını gören ekipler, şahsın kağıt toplamak için kullandığı çekçekte arama yaptı.

Yapılan aramada çek çekin içinden büyük boy beton delici, 20-25 metre alt yapı kablosu, 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü, 4 adet plastik kasa, 1 adet demir ocak ayağı, kırılmış vaziyette bir televizyon, 1 adet el arabası, 1 adet katlanır metal merdiven, 1 adet pense, 1 adet kerpeten, 2 adet tornavida, 1 adet metal sac kesme makası çıktı.

Şahsın üst aramasında 32 gb flash bellek,1 adet telefon için bağlantı kablosu, 2 adet telefon sim kartı ve kopmuş vaziyette birkaç tene bileklik ve kolye zinciri bulundu.

Bekçiler tarafından polis ekiplerine teslim edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.