Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars ve Ardahan gece buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi.
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Kars ve Ardahan'da, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Vatandaşların battaniye ve halı örterek araçlarını soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.
Sarıkamış ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi'nin bazı kısımları ise buz tuttu.
Vatandaşlardan Ümit Aygün, bölgede kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Ağaçlar, yollar buz tuttu. Biz de buzlanma oluşan yollarda güçlükle yürüyoruz." dedi.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Doğu Anadolu Bölgesi Kars Ardahan
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