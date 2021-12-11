Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deniz otobüsündeki fırtına kabusu kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Bursa-İstanbul seferinin yapıldığı deniz otobüsünde, dün akşam fırtına nedeniyle panik yaşandı. Sağa sola yatan deniz otobüsünde çığlık atıp, can yeleği giyen yolculardan bazıları fenalaştı.
Bursa ile İstanbul arasında dün akşam sefer yapılan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı.
Sağa sola yatan deniz otobüsündeki yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi. Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulunanların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü Fırtına İstanbul
Son Haberler
- 14:05
- 14:14
- 14:15
- 13:41
- 13:40
Sıradaki Haber
Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz